العراق يبدي موقفاً من حادث فيينا

شفق نيوز/ استنكرت خارجية العراق، يوم الثلاثاء، وبشدة الحادث "الإرهابي" الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، مؤكدة رفض "الإرهاب" بكلّ أشكاله وصوره.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "العراق يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي وقع في العاصمة فيينا، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين".

واضافت "نقدّم تعازينا لحكومة النمسا وشعبها ،مؤكّدة "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدوليّ في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيّرة الرامية إلى القضاء على التطرّف والعنف".

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، في وقت سابق اليوم، المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، بأنه "إرهابي إسلامي".

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.