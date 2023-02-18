العراق يبدي "قلقاً" من سوريا ويطرح تجربته الأمنية إلى العالم

شفق نيوز/ أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، قلقه من استمرار وجود "الإرهابيين" في سوريا، فيما أكد أن تجربة العراق في مجال "مكافحة الإرهاب" يمكن نقلها إلى دول العالم.

وأعرب حسين، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز" الإماراتية، عن أمله من مؤتمر ميونخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "المحادثات الرئيسية في المؤتمر تدور حول حرب أوكرانيا، لكنها تشمل كذلك لقاءات بين قادة الغرب وقادة العرب، بشأن قضايا المنطقة.

وقال الوزير العراقي: "طرحنا مسألة مكافحة الإرهاب خلال اللقاءات في مؤتمر ميونيخ.. بالنسبة لوفدنا، طرح قضية محاربة الإرهاب والدعم الدولي لتحقيق ذلك”.

وأكد حسين، الحاجة إلى "دعم عالمي لمحاربة الإرهاب"، مردفاً بالقول: "التجربة العراقية فذة في هذا المجال، نحاول الاستفادة وكذلك نقل تجربتنا للجميع".

وتابع: "قلقنا في العراق هو من الوضع الأمني في سوريا، فهناك المئات من الإرهابيين في السجون السورية، وهناك عائلات للإرهابيين في المخيمات"، مشدداً على ضرورة "العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك".