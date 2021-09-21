سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يبدي استغرابه من تصريح "غير مبرر" لرئيس الأرکان الايراني

Category: سیاسة

Date: 2021-09-21T09:12:25+0000
العراق يبدي استغرابه من تصريح "غير مبرر" لرئيس الأرکان الايراني

شفق نيوز/ ابدى العراق اليوم الثلاثاء، استغرابه من تصريح لرئيس الأرکان الإيراني وصفه بـ"غير المبرر" بشأن استخدام الأراضي العراقية ضد إيران.

وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وأعربت رئاسة أركان الجيش العراقي عن استغرابها "للتصريحات غير المبررة التي نسبت اخيراً الى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السيد اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأكدت رئاسة أركان الجيش العراقي؛ ان "العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار"، مشددة على ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، يوم الأحد (19 أيلول الحالي)، ما أسماها بالجماعات "الإرهابية" في إقليم كوردستان.

وقال اللواء باقري في تصريح نقلته وكالة تسنيم الايرانية، انه "يجب ألا يسمح العراق واقليم كوردستان لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات المسلحة المعادية للثورة بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة".

وأضاف "نشروا الفوضى والقلق في بعض المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية. لذلك، لن نتسامح مع مثل هذه الأعمال الخبيثة".

related

رئيسي يعلن الغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران

Date: 2021-09-12 11:14:55
رئيسي يعلن الغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران

بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

Date: 2019-09-25 16:10:53
بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

مسؤول ايراني كبير: أياد أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة استقرار العراق سيتم احباطها

Date: 2019-10-04 23:06:16
مسؤول ايراني كبير: أياد أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة استقرار العراق سيتم احباطها

امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

Date: 2020-03-28 11:38:55
امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

Date: 2019-09-29 10:08:33
الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

Date: 2021-06-13 07:58:14
مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده

Date: 2019-11-11 06:19:32
أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده

العراق يرفض الانضمام لتحالف ايران الخاص بالخليج

Date: 2019-09-26 21:44:15
العراق يرفض الانضمام لتحالف ايران الخاص بالخليج