العراق يبدي استغرابه من تصريح "غير مبرر" لرئيس الأرکان الايراني

شفق نيوز/ ابدى العراق اليوم الثلاثاء، استغرابه من تصريح لرئيس الأرکان الإيراني وصفه بـ"غير المبرر" بشأن استخدام الأراضي العراقية ضد إيران.

وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وأعربت رئاسة أركان الجيش العراقي عن استغرابها "للتصريحات غير المبررة التي نسبت اخيراً الى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السيد اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأكدت رئاسة أركان الجيش العراقي؛ ان "العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار"، مشددة على ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، يوم الأحد (19 أيلول الحالي)، ما أسماها بالجماعات "الإرهابية" في إقليم كوردستان.

وقال اللواء باقري في تصريح نقلته وكالة تسنيم الايرانية، انه "يجب ألا يسمح العراق واقليم كوردستان لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات المسلحة المعادية للثورة بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة".

وأضاف "نشروا الفوضى والقلق في بعض المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية. لذلك، لن نتسامح مع مثل هذه الأعمال الخبيثة".