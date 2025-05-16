العراق يبدي استعدادا للمساهمة في انجاح المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا

شفق نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح المفاوضات الجارية بين ايران وامريكا.

وقال رشيد في مقابلة أجرته معه قناة "الشرق" الفضائية، "نرحب بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وندعم نجاحها ومستعدين لتقديم كل ما من شأنه لتحقيق ذلك والوصول إلى نتائج إيجابية".

وعن القمة العربية صرّح الرئيس العراقي، بأن "انعقاد القمة العربية ببغداد مهم في ظل مشاكل وأزمات عربية في فلسطين والسودان ولبنان وسوريا"، مردفا بالقول إنه "سنعمل على بحثها وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها، والعمل على تنفيذها".

كما شدد على أن "الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم الجميع، ومن الضروري التركيز على وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، والعمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

ورحب رشيد برفع العقوبات عن سوريا، مضيفا "نتمنى الأمن والاستقرار للشعب السوري وتمتعه بنظام ديمقراطي يمثل جميع المكونات والأطياف".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي العراقي قال رئيس البلاد، "نعمل على مواصلة مكافحة الفساد الإداري والمالي، واتخذنا خطوات مهمة في مكافحة انتشار المخدرات".

كما وتطرق الى الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في نهاية العام الحالي في العراق، معربا عن أمله بأن يُكتب لها النجاح، وأن تشارك فيها جميع القوى السياسية، وتكون نتائجها معبرة عن العراقيين، وأن تجرى بنزاهة وشفافية.

وحول الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، أشار رشيد إلى أن "غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات"، منوها الى إقرار هذا القانون سينهي هذه المشاكل.