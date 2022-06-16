العراق يبدي ارتياحاً للمحادثات الإيرانية - السعودية في بغداد

شفق نيوز / أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، ارتياح بلاده للمحادثات السعودية-الإيرانية التي تجرى في العاصمة بغداد، بين وقت وآخر على مستوى منخفض من التمثيل، فيما أكد استعداد بلاده لمواصلة تسهيل تلك المحادثات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العراقي، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وجرى خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف.

وتطرق عقد اللهيان، وفقاً للبيان، إلى واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية وأوضح الموقف الإيراني الحالي من مفاوضات فيينا، خاصة بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بمراقبة المشروع الإيراني في هذا الإطار.

من جانبه، أكد حسين، عزم الحكومة العراقية على "مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية السعودية وإيران، في بغداد، وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية".

وشدد على أهمية "تعزيز الاستقرار والأخذ بفرص وآليات التنسيق، لا سيما أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وبما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة".

ووصف وزير الخارجية الإيراني، بحسب البيان، الجولة الأخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الإيجابية"، مرحباً في الوقت نفسه بـ"تنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين".

وأشاد عبد اللهيان، بـ"الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية العراقية في هذا الإطار، كما ثمن إجراءات الحكومة العراقية في مجال تسهيل الحوار لإيفاد الحجاج الإيرانيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج في العام الحالي".

وعقدت السعودية وإيران خمس جولات من المباحثات في بغداد، برعاية مباشرة من قبل حكومة رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، حيث جرت على مستوى مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، كان أولها في إبريل/نيسان 2021.