سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يبدي ارتياحاً للمحادثات الإيرانية - السعودية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-16T20:16:15+0000
العراق يبدي ارتياحاً للمحادثات الإيرانية - السعودية في بغداد

شفق نيوز / أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، ارتياح بلاده للمحادثات السعودية-الإيرانية التي تجرى في العاصمة بغداد، بين وقت وآخر على مستوى منخفض من التمثيل، فيما أكد استعداد بلاده لمواصلة تسهيل تلك المحادثات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العراقي، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وجرى خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف.

وتطرق عقد اللهيان، وفقاً للبيان، إلى واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية وأوضح الموقف الإيراني الحالي من مفاوضات فيينا، خاصة بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بمراقبة المشروع الإيراني في هذا الإطار.

من جانبه، أكد حسين، عزم الحكومة العراقية على "مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية السعودية وإيران، في بغداد، وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية".

وشدد على أهمية "تعزيز الاستقرار والأخذ بفرص وآليات التنسيق، لا سيما أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وبما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة".

ووصف وزير الخارجية الإيراني، بحسب البيان، الجولة الأخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الإيجابية"، مرحباً في الوقت نفسه بـ"تنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين".

وأشاد عبد اللهيان، بـ"الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية العراقية في هذا الإطار، كما ثمن إجراءات الحكومة العراقية في مجال تسهيل الحوار لإيفاد الحجاج الإيرانيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج في العام الحالي".

وعقدت السعودية وإيران خمس جولات من المباحثات في بغداد، برعاية مباشرة من قبل حكومة رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، حيث جرت على مستوى مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، كان أولها في إبريل/نيسان 2021.

related

خطيب زادة يعلن نتائج زيارته إلى العراق: بحثت هذه الملفات

Date: 2021-06-10 18:53:03
خطيب زادة يعلن نتائج زيارته إلى العراق: بحثت هذه الملفات

محادثات إيرانية-سعودية في بغداد.. طهران تكشف تفاصيل جديدة

Date: 2021-05-10 08:12:14
محادثات إيرانية-سعودية في بغداد.. طهران تكشف تفاصيل جديدة

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "توسّع" إيراني جديد في العراق يلوح بالأفق

Date: 2021-05-23 16:40:07
تقرير إسرائيلي يتحدث عن "توسّع" إيراني جديد في العراق يلوح بالأفق

إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

Date: 2021-06-09 14:27:34
إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران

Date: 2022-03-02 12:44:01
الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران

بغداد تحتضن جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية - السعودية

Date: 2022-04-23 07:03:01
بغداد تحتضن جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية - السعودية

مصدر يكشف موعد القمة الثلاثية في بغداد

Date: 2021-04-03 20:12:19
مصدر يكشف موعد القمة الثلاثية في بغداد

إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب العراقي بشأن "حريق" ابن الخطيب

Date: 2021-04-25 15:11:33
إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب العراقي بشأن "حريق" ابن الخطيب