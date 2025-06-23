العراق يبحث مع 5 دول عربية وأوروبية تداعيات التصعيد الأخير في المنطقة

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع رئيس وزراء خليجي وأربعة من نظرائه العرب والأوروبيين، مساء اليوم الاثنين، التصعيد الأخير في المنطقة وتداعياته، فيما أكد الجميع على ضرورة تغليب لغة الحوار، والعمل على تجنّب مزيد من التصعيد واتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فؤاد حسين تلقى سلسلة من الاتصالات الهاتفية من عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، تناولت التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتصعيد الخطير الذي يهدد أمنها واستقرارها.

وجرى خلال هذه الاتصالات مع كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية بلغاريا، جورج جورجييف، ووزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، بحث المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة ومنع تفاقم الأوضاع.

وفي هذا السياق، تواصل الوزير العراقي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تناول الاتصال الهجوم الذي تعرّضت له دولة قطر الشقيقة، والاطمئنان على سلامة الأوضاع هناك، والتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار، والعمل على تجنّب مزيد من التصعيد واتساع رقعة الصراع في المنطقة، وفق البيان.

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية في قطر، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما قررت دول عربية بينها العراق تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً بسبب التطورات الإقليمية.