العراق وإيرلندا يوقعان مذكرة "مشاورات سياسية"

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن، في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، إضافة إلى بحث الأوضاع والتصعيد الحاصل في الشرق الأوسط.

وذكر بيان للخارجية العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حسين أكد خلال اللقاء أهمية العمل الجماعي لوقف العدوان على غزة ولبنان، محذراً من أن الانقسام الدولي بشأن وضع حد لهذا التصعيد قد يؤدي إلى نشر الحرب وتفاقم تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

كما شدد الوزير العراقي؛ على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، موضحاً أن العراق يمثل بيئة واعدة للاستثمار، لما يمتلكه من إمكانات وفرص كبيرة. ودعا الشركات والخبرات الأيرلندية إلى الدخول في السوق العراقية، خاصة في مجالات النظام المالي والمصرفي، والزراعة، وصناعة الألبان، والرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، تم التوقيع على مذكرة مشاورات سياسية بين البلدين، أكدت على أهمية تطوير علاقات الصداقة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين. كما شددت المذكرة على ضرورة تبادل المعلومات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل.

ووجه وزير الخارجية العراقي دعوة رسمية لنظيره الأيرلندي لزيارة العراق، وقد وعد الوزير الأيرلندي بتلبية الدعوة في المستقبل القريب.