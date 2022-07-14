العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة العواصف الترابية

شفق نيوز/ وقع العراق وايران، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم ثنائية حول مكافحة العواصف الترابية.

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير البيئة جاسم عبد العزيز حمادي، وعن ايران رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقه.

واعتبر سلاجقه، في تصريح صحفي، عقب التوقيع، أن أحد أهم أهداف الاجتماع الإقليمي لوزراء البيئة هو تكريس التقارب والتكامل بين الدول الصديقة والشقيقة، وأضاف: يعد هذا الاجتماع انطلاقة للجهود المشتركة لحل المشكلات البيئية في منطقة غرب آسيا.

وأشار سلاجقه الى انتاج أنواع عديدة من أغطية التربة الصديقة للبيئة خلال السنوات الأخيرة في إيران بفضل جهود الخبراء المحليين والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الخارجية العراقية عن مساع لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، وأشارت إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية، فضلا عن بحث مسألة التغيرات المناخية التي تعكس مخاطر تتصل بالمياه والتصحر والعواصف الغبارية وما يلقيه ذلك من تبعات على الهجرة السكانية والأمن داخل البلدان.