العراق وإيران يوقعان محضراً أمنياً لحماية الحدود وتوطيد التعاون

شفق نيوز/ وقعّ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الأحد، محضراً أمنياً لحماية الحدود وتوطيد التعاون الأمني المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في بغداد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد السوداني موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار.

وشدد على رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.

وجرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.

من جانبه، جدد شمخاني شكره للدور العراقي في هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وتضمن اللقاء توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.