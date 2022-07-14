سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق وإيران يعدان مذكرة تعاون تتعلق بالحج والعمرة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-14T15:46:32+0000
العراق وإيران يعدان مذكرة تعاون تتعلق بالحج والعمرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بأن مذكرة تفاهم لرفع مستوى التنسيق والتعاون في مجال الحج والزيارات الدينية سيتم توقيعها قريباً بين العراق وإيران.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، ورئيس بعثة الحج الايرانية عبد الفتاح نواب، اجتمعا أمس الأربعاء في مدينة مكة السعودية بعد انتهاء مناسك الحج، وتبادلا الآراء حول عملية إيفاد وحضور الحجاج العراقيين والإيرانيين في موسم حج هذا العام.

ودعا الجانبان إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث رحلات الحج والعمرة في المستقبل، كما قيّما التعاون وتبادل الآراء بين المسؤولين والخبراء فيما يتعلق بقضايا الحج الاقتصادية والإدارية والثقافية كأمر مفيد ومؤثرا في تقديم خدمات أفضل للحجاج.

وأعلن الجانب العراقي أنه نظرا لاستكمال الخطوات والحصول على الموافقات اللازمة، سيتم توقيع مذكرة التفاهم هذه بعد موسم الحج.

من جانبه، اشار نائب رئيس بعثة قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، علي خياط، إلى مضامين مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وفدي العراق وإيران، مبيناً أن مذكرة التفاهم هذه توفر أساساً جيداً للتعاون بين بعثتي البلدين بأبعاد مختلفة، "ونحن مهتمون بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في أسرع وقت ممكن وتحديد التعاون في مجال الحج".

related

حسين: نرغب بعلاقات متوازنة مع دول الجوار .. ظريف: اغتيال سليماني جريمة كبرى

Date: 2020-07-19 10:20:03
حسين: نرغب بعلاقات متوازنة مع دول الجوار .. ظريف: اغتيال سليماني جريمة كبرى

إيران تقول إنها تتابع قضية اخراج القوات الامريكية من العراق

Date: 2020-04-20 19:24:33
إيران تقول إنها تتابع قضية اخراج القوات الامريكية من العراق

بومبيو يهاتف عبد المهدي ويناقشان تطورات الازمة بين امريكا وايران

Date: 2019-06-14 15:43:55
بومبيو يهاتف عبد المهدي ويناقشان تطورات الازمة بين امريكا وايران

روحاني لماكرون: إسرائيل ترتكب أخطاء بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق

Date: 2019-08-31 20:56:27
روحاني لماكرون: إسرائيل ترتكب أخطاء بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق

الأعرجي يتعهد لإيران بمواجهة حازمة مع جماعات على الحدود مع العراق

Date: 2021-04-13 09:42:10
الأعرجي يتعهد لإيران بمواجهة حازمة مع جماعات على الحدود مع العراق

مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

Date: 2022-02-06 14:54:06
مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

مرجع ديني: العراق يفتقد القرار السياسي والسيادي المستقل

Date: 2019-05-26 08:54:36
مرجع ديني: العراق يفتقد القرار السياسي والسيادي المستقل

إيران تتحدى العراقيين بدعم محمد علاوي: رجل محارب ونظيف اليد ومؤمن

Date: 2020-02-09 06:26:15
إيران تتحدى العراقيين بدعم محمد علاوي: رجل محارب ونظيف اليد ومؤمن