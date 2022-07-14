العراق وإيران يعدان مذكرة تعاون تتعلق بالحج والعمرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بأن مذكرة تفاهم لرفع مستوى التنسيق والتعاون في مجال الحج والزيارات الدينية سيتم توقيعها قريباً بين العراق وإيران.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، ورئيس بعثة الحج الايرانية عبد الفتاح نواب، اجتمعا أمس الأربعاء في مدينة مكة السعودية بعد انتهاء مناسك الحج، وتبادلا الآراء حول عملية إيفاد وحضور الحجاج العراقيين والإيرانيين في موسم حج هذا العام.

ودعا الجانبان إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث رحلات الحج والعمرة في المستقبل، كما قيّما التعاون وتبادل الآراء بين المسؤولين والخبراء فيما يتعلق بقضايا الحج الاقتصادية والإدارية والثقافية كأمر مفيد ومؤثرا في تقديم خدمات أفضل للحجاج.

وأعلن الجانب العراقي أنه نظرا لاستكمال الخطوات والحصول على الموافقات اللازمة، سيتم توقيع مذكرة التفاهم هذه بعد موسم الحج.

من جانبه، اشار نائب رئيس بعثة قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، علي خياط، إلى مضامين مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وفدي العراق وإيران، مبيناً أن مذكرة التفاهم هذه توفر أساساً جيداً للتعاون بين بعثتي البلدين بأبعاد مختلفة، "ونحن مهتمون بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في أسرع وقت ممكن وتحديد التعاون في مجال الحج".