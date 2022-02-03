العراق وإيران يجددان موقفهما من الحرب في اليمن

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما ذكرته الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية اليوم، فإن الوزيرين "شددا على بذل الجهود من اجل وقف الحرب في اليمن".

وأشارت الدائرة إلى أن الوزيرين الإيراني والعراقي استعرضا في هذا الاتصال، التوترات الاقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب اليمنية، مؤكدين على ضرورة إيقاف هذه الحرب التي تسببت في زعزعة الاستقرار على صعيد المنطقة، في إشارة إلى حرب اليمن.

من جانبه، اشار وزير الخارجية العراقي الى المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1؛ منوها الى أهمية المفاوضات بين طهران والرياض وتداعياتها الايجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والامن الاقليميين.

واكد امير عبدالليهان وفؤاد حسين على استمرار المشاورات وتبادل الافكار بين ايران العراق للدفع بمصالح البلدين وسائر الدول والشعوب في المنطقة الى الامام.