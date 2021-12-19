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العراق وإيران يجتمعان وملف اغتيال قاسم سليماني على الطاولة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-19T19:57:04+0000
العراق وإيران يجتمعان وملف اغتيال قاسم سليماني على الطاولة

شفق نيوز / حددت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الأحد، موعد الجولة الثانية من اجتماعات "لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة" حول ملف اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، إن "الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة، ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".

وهذه الجولة التي ستستغرق يومين، ستضم مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، وستناقش آخر ما توصل إليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال سليماني ورفاقه، بما في ذلك الدور الأمريكي على المستويات والمجالات كافة، بحسب غريب أبادي.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ورفاقهما، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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