العراق وإيران يبحثان إمكانية استخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري والتحويلات المالية

شفق نيوز/ بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، إمكانية استخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري والتحويلات المالية الثنائية.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس علي آبادي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم التبادل والشراكة في مختلف الصُّعد والمجالات.

وأشار السوداني إلى استعداد العراق لفتح آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة، لما لها من أثر قوي في تعزيز التنمية الداخلية.

من جانبه، وبحسب البيان، نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وتأكيده ضرورة المضيّ بمشاريع التكامل الاقتصادي المثمر، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

كما شهد اللقاء، وفق البيان، التباحث في إمكانية الاتجاه إلى استخدام العملات الوطنية للبلدين في التبادل التجاري، والتحويلات المالية الثنائية، من أجل المزيد من المرونة في التعامل، لما فيه مصلحة البلدين.