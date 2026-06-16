الزيدي في البيت الأبيض منتصف تموز.. العراق وأميركا يؤكدان شراكة استراتيجية

شفق نيوز- بغداد

أكد العراق والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، التزامهما بتعزيز شراكة استراتيجية "قوية ومتبادلة المنفعة"، تشمل ملفات الأمن والطاقة والاستثمار، إلى جانب دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم، عن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب توم باراك، ورد لوكالة شفق نيوز.

وجدّد الزيدي وباراك، بحسب البيان، التأكيد على الالتزام المشترك بين حكومتي العراق والولايات المتحدة بإقامة شراكة أميركية–عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة للشعبين العراقي والأميركي.

ونقل باراك تطلع الرئيس ترمب إلى استقبال رئيس مجلس الوزراء في البيت الأبيض في منتصف تموز/يوليو لمناقشة مستقبل هذه العلاقة.

ووفق البيان، ناقش الجانبان الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي، مع التأكيد على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحب به باراك باعتباره نهجاً مشتركاً، كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة "ستارلينك" لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، وتمكين شركات أميركية هي HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط، إضافة إلى الالتزام بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره.