العراق وهولندا يشكلان مجلس تعاون ثنائي شامل تتفرع منه لجان عدة

شفق نيوز/ اتفق رئيسا الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ونظيره الهولندي مارك روته، يوم الخميس، على تشكيل "مجلس تعاون ثنائي شامل" بين بغداد وأمستردام، تتفرع منه لجان عدة.

جاء ذلك، خلال مباحثات ثنائية، أجريت بين السوداني، وروته، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مستهل زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي هلو رأس وفد رفيع إلى هولندا، بحضور وزيري الخارجية والزراعة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتلت المباحثات، عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين تضمن البحث في المزيد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

وشهدت المباحثات، الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شح مائي، وبما يتفق مع إجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.

وأعرب السوداني، خلال المباحثات، عن تقديره للدور الهولندي المساند للعراق ضمن التحالف الدولي إبّان الحرب على تنظيم داعش، مؤكداً الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار، كما جدد الموقف العراقي من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق، في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أهمية العمل الدولي من أجل وقف العدوان في غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقه الآن، وعلى أرضه التاريخية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق، وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية.

وثمّن روته، ترحيب السوداني بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الستراتيجية الاقتصادية الكبرى.