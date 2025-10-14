العراق وموريتانيا يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات متعددة

شفق نيوز– بغداد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة العراقية – الموريتانية المشتركة لتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين البلدين.

وقال وزير الثقافة والآثار العراقي احمد البدراني، لوكالة شفق نيوز، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النهوض بالشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل، حيث وقعها عن الجانب العراقي وزير العمل أحمد الأسدي، وعن الجانب الموريتاني وزير الثقافة والفنون والعلاقات الحسين ولد مدو.

وأضاف، كما جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى، بينها مذكرة في مجال المشاورات السياسية، وأخرى بشأن الإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرة الدخول، فضلاً عن مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، وأخرى في المجال التربوي.

واشار البدراني، إلى أن الاجتماعات شهدت كذلك توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم ضمن اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وموريتانيا للأعوام 2026–2028، إضافة إلى برنامج تعاون في المجال الثقافي.

من جانبه، قال وزير الثقافة والفنون والعلاقات والاتصال الموريتاني الحسين ولد مدو لوكالة شفق نيوز، إن مذكرات التفاهم التي وُقعت اليوم مع وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني "تُعدّ أساساً لتنويع العلاقات العراقية – الموريتانية في قطاعات التربية والتعليم والصناعة والزراعة، فضلاً عن تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين".

وأضاف ولد مدو أن المذكرات الموقعة "تمثل خطوة لتطوير وتوسيع العلاقات الثنائية امتداداً للتواصل الأخوي بين الشعبين"، مؤكداً تطلع بلاده إلى "زيادة التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مستفيدين من الأمن والاستقرار والانفتاح الذي يشهده العراق".

وأشار الوزير الموريتاني إلى أن "الجمهورية الإسلامية الموريتانية تفتح ذراعيها أمام المستثمرين العراقيين للدخول في مشاريع الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة التي حقق العراق فيها نجاحاً في الآونة الأخيرة".