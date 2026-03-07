العراق ومصر يبحثان "حرب المنطقة" وموقف واشنطن من استمرارها

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الحرب في المنطقة وموقف والولايات المتحدة الأميركية من استمرارها.

وذكرت الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتصال بحث تطورات الأوضاع الراهنة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية وانعكاساتها على دول المنطقة".

كما ناقش الطرفان، بحسب البيان، القضايا المتوقع طرحها خلال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، إضافة إلى استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء التطورات الجارية، وبحث الموقف الأميركي من استمرار الحرب.

وتطرق الجانبان، إلى الأهداف المرتبطة باستمرار الهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد إيران، فضلاً عن مناقشة الموقف الإيراني الأخير، بما في ذلك ما يتعلق بوقف الهجمات على دول الجوار، حيث جرى تقييم هذا الموقف في ضوء التطورات الراهنة، على حد قول البيان.

وفي الختام، أكد الوزيران، أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما يسهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفه بأنه "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.