العراق وكرواتيا تبحثان تطوير التعاون في الطاقة والاستثمار والقطاع العسكري

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير خارجية كرواتيا غوردان غريليتش رادمان، تطوير التعاون في الطاقة والاستثمار والقطاع العسكري.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم، رادمان والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل السعي لتطويرها في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية تنمية العلاقات الثنائية الممتدة لسنوات طويلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال الفرص المتاحة في العراق، وأهمية تواجد الشركات الكرواتية في مختلف قطاعات العمل".

ولفت إلى "ضرورة تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال بهدف تنمية المشاريع للقطاع الخاص العراقي والكرواتي، وتبادل وجهات النظر".

كما تحدث السوداني، عن مشروع طريق التنمية ومميزاته، باعتباره مشروعاً عراقياً إقليمياً عربياً ودولياً، وما يتضمنه من فرص استثمارية، وأهمية إشتراك كرواتيا في هذه المجال، لما تمتلكه من موقع متميز، مشيراً إلى تعزيز التعاون في الجانب العسكري.

ووجّه بعقد لقاء بين رئيس هيئة التصنيع الحربي، ووزير الخارجية الكرواتي، من أجل وضع التصوّرات المشتركة في هذا الجانب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وغزّة، ورفض أية محاولة لتغيير الحدود وتوسعة الصراعات، مبيناً أن العراق متمسّك بسياسته الخارجية المتوازنة، التي تعتمد الحوار، وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والبلدان، وإسناد الاستقرار في المنطقة.

من جهته، عبّر رادمان، بحسب البيان، عن تقديره لمواقف السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى ما يشهده العراق من استقرار ملحوظ ونهضة اقتصادية وعمرانية.

وعبر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركات الكرواتية من خبرات في المجالات العسكرية والطاقة والزراعة والسياحة وغيرها.