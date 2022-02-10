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العراق أوفى بالتزاماته.. اللجنة الأممية المشرفة على تعويضات للكويت تنهي ولايتها

Category: سیاسة

Date: 2022-02-10T06:44:24+0000
العراق أوفى بالتزاماته.. اللجنة الأممية المشرفة على تعويضات للكويت تنهي ولايتها

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، أن العراق أكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات عن أضرار غزو الكويت واحتلالها عام 1990.

أجمالاً؛ تم تقديم حوالي 2.7 مليون مطالبة، بقيمة مؤكدة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وافقت على دفع 52.4 مليار دولار تغطي 1.5 مليون مطالبة ناجحة.

وكانت أكبر مطالبة أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هي تعويض 14.7 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة البترول الكويتية (KPC) التي أضرمت فيها القوات العراقية المغادرة في آبار النفط.

وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب مشاكل الأمن والميزانية للحكومة العراقية في قتالها ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها "مع السداد النهائي للتعويض الذي تم في 13 يناير 2022 ، تم الآن دفع جميع التعويضات التي منحتها اللجنة بالكامل".

وأضافت أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين قضت اللجنة بتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".

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