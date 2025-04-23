العراق وفرنسا يأملان عملية سياسية شاملة بسوريا و يدعمان المفاوضات بين ايران وامريكا

شفق نيوز/ عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، عن رغبة بلادهما بأن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة لجميع الأطراف والمكونات، فيما أكدا دعم المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران.

وقال حسين، في مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "دعم الاستقرار في سوريا كان جزءاً من المباحثات اليوم مع الجانب الفرنسي".

وأشار إلى أن "اللقاء شهد أيضاً بحث الجانبين الوضع الداخلي في سوريا وبناء عملية سياسية شاملة تشمل جميع المكونات المتواجدة في المجتمع السوري والذهاب باتجاه نظام ديمقراطي يضمن حقوق جميع المكونات في سوريا".

وبشأن المباحثات "الأمريكية الإيرانية"، أوضح حسين، أن "العراق وفرنسا يدعمان بشكل كامل هذه المباحثات"، مؤكداً "ضرورة الوصول إلى نتائج وتفاهمات لإبعاد المنطقة عن خطورة الحرب كون أن هذه المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول الى النتائج إيجابية".

وتابع: "ليست هناك بديلاً عن المفاوضات والجميع يتمنى الوصول إلى تفاهمات واضحة حول المشروع".