العراق وفرنسا يوقّعان مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد والخدمات البلدية

شفق نيوز/ وقّع كل من العراق وفرنسا، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، وذلك ضمن إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تلك البلاد.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية، إن المذكرة وقّعها عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.

وأوضح البيان أن المذكرة تضمنت جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، فضلاً عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال.

وتضمنت أيضاً محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد، وفقا للبيان.

في غضون ذلك وقّع أمين بغداد مار موسى كاظم مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بالخدمات البلدية خلال زيارة الوفد الحكومي العراقي الرسمي لباريس.

ووفقا لبيان صادر عن امانة بغدادن فإن كاظم التقى عمدة مدينة باريس آن هيدالغو خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الى فرنسا .

وذكر بيان للامانة ان " اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وامكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الخدمات البلدية ".

وتابع ان " الجانبين اتفقا على توقيع وتفعيل مذكرة للتفاهم لتكون اطاراً للعمل المشترك في الفترة القادمة بين بغداد وباريس " .