العراق وفرنسا يوقّعان مذكرات تفاهم في مجالات الأبحاث الطبية والآثار والتطوير الدبلوماسي

شفق نيوز/ وقّع العراق وفرنسا، اليوم الجمعة، عدداً من مذكرات التفاهم في العاصمة باريس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للأبحاث الطبية والعلمية في جامعة الموصل، يرتبط بمراكز الأبحاث العلمية في فرنسا، وبمنحة فرنسية".

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في إطار الإعلان العراقي الفرنسي لحماية الآثار والتراث، يشتمل على تقديم الخبرات والدعم الفني والعلمي في سبيل صيانة الآثار العراقية وحمايتها.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتطوير الدبلوماسي، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب، والشراكة في إطار إدارة العلاقات الدولية والعمل في البعثات الدبلوماسية.