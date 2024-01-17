العراق وسويسرا يتفقان على تفعيل لجنة مشتركة متوقفة منذ ثلاثة عقود

شفق نيوز/ اتفق العراق وسويسرا، يوم الاربعاء، على تفعيل لجنة مشتركة متوقفة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فضلا عن فرص مساهمة الشركات السويسرية في مشروع طريق التنمية.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير التقى في دافوس رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد، مبينا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والأمنية والدبلوماسية والثقافية، والاتفاق على بدء المشاورات الثنائية لغرض تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق وسويسرا، المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كما جرى التطرق إلى مشروع طريق التنمية الحيوي، والفرص المهمة فيه، التي يمكن أن تستثمرها وتشارك فيها الشركات السويسرية.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تثمينه موقف الجانب السويسري وتعاونه مع العراق في إعادة قطع أثرية ثمينة تعود للحضارات العراقية، تم تهريبها خلال السنوات الماضية.

وبشأن الحرب على غزّة، أكد السوداني أن إيقاف العدوان يعد مفتاح عودة الاستقرار إلى المنطقة، كما يشكل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الكبرى.

من جانبها، أكدت أمهيرد مساندة بلادها جهود وقف الحرب، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعداد سويسرا لتقديم جميع أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.