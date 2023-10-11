العراق وسوريا يدعوان لـ"موقف عربي مشترك لوقف الانتهاكات الاسرائيلية"

شفق نيوز/ دعا وزيرا الخارجية العراقي والسوري، يوم الاربعاء، الى موقف عربي مشترك لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة والمغتربين في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة فيصل المقداد، على هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريّ التي عُقدت اليوم في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة في القاهرة، التطورات التي تشهدها الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة.

وأكّد الوزير فؤاد حسين، خلال اللقاء، على "ضرورة اتخاذ موقف عربيّ مُشترَك، لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطينيّ، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضيّ الفلسطينيّة".

وشدد الوزيران على "ضرورة الالتزام بالقرارات الدوليَّة التي تمّ تجاهلها من قبل الكيان الصهيونيّ ومواصلة الجُهُود الإقليميَّة والدوليَّة، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، أشاد وزير الخارجيَّة السوريّ بالبيان الذي صدر عن الحكومة العراقيَّة بشأن "العدوان الإسرائيلي، وهو ليس بالموقف الجديد من العراق الذي طالما وقف إلى جانب الشعوب المستضعفة".