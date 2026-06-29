العراق وسوريا يتفقان على لجنتين مشتركتين ويبحثان إعادة تأهيل أنبوب النفط

شفق نيوز- بغداد

اتفقت العراق وسوريا، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنتين مشتركتين لتعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ مخرجاته، فيما بحث الجانبان إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والمنافذ الحدودية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، في العاصمة دمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مختصة في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والنقل والمنافذ الحدودية، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وتعزيز المصالح المتبادلة.

كما اتفقا على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، لضمان متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، إلى جانب التعاون في مجالي المياه والزراعة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المشترك والتكامل الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة.

وتناول الجانبان أيضاً تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، بما يدعم أمن البلدين واستقرار المنطقة، ويعزز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة.

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى سوريا في زيارة رسمية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه من المقرر أن يجري الوزير، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.