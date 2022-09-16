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العراق وسوريا يتفقان على توحيد خطابهما الدولي للحصول على حقوقهما المائية من بلدان المنبع

Category: سیاسة

Date: 2022-09-16T07:59:24+0000
العراق وسوريا يتفقان على توحيد خطابهما الدولي للحصول على حقوقهما المائية من بلدان المنبع

شفق نيوز/ اتفقت كل من الحكومة العراقية ونظيرتها السورية، يوم الجمعة، على ضرورة توحيد خطابهما في المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقهما المائية من بلدان المنبع.

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان اليوم، ان الوزير مهدي رشيد الحمداني التقى مع رئيس الوزراء السوري ا حسين عرنوس بحضور الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وتمام رعد وزير الموارد المائية السوري والقائم بالاعمال العراقي في دمشق ياسين شريف.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول القضايا المشتركة بين البلدين في الشأنين المائي والبيئي في ظل تحديات تناقص واردات المياه وتطرف التغير المناخي واثارهما السلبية على تقليص المساحات الزراعية والمشاريع الأروائية.

واشار البيان إلى ان الطرفين بحثا ايضا "ضرورة التنسيق للعمل المشترك بين البلدين لتسخير العلوم والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب وتوحيد الخطاب في المحافل الدولية من اجل الحصول على حقوق البلدين المائية من دول المنبع مع أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أوسع كتبادل البيانات وإنشاء محطات الرصد المشترك والتطبيقات البحثية لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام والتكيف مع التغيرات المناخية".

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجاسم عبد العزيز الفلاحي المخول بصلاحيات وزير البيئة قد وصلا يوم الأربعاء الماضي الى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى من وزارات الموارد المائية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد المائية والزراعة في اقليم كوردستان للمشاركة في الاجتماعات الثنائية عالية المستوى مع الجانب السوري ممثلا بوزارة الموارد المائية السورية والتي تتعلق بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ومناقشة تطبيق الخطة التنفيذية للبرنامج المذكو.

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