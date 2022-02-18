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العراق وسوريا يبحثان إعادة الحياة للمنافذ الحدودية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-18T12:43:00+0000
العراق وسوريا يبحثان إعادة الحياة للمنافذ الحدودية

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع نائب رئيس مجلس الشعب السوري محمد العجلاني، سبل إعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، العجلاني، يوم الجمعة، على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الحلبوسي والعجلاني، وفقاً للبيان "التعاون بفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية".

وبحسب البيان، ناقش الجانبان، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، والتعاون البرلماني بين البلدين من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين.

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