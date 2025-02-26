العراق وروسيا يوقعان اتفاقية للنقل البحري ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات

شفق نيوز/ وقع العراق وروسيا، يوم الأربعاء، اتفاقية للنقل البحري وثلاث مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فواد حسين، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية سيرگي تسيفيليف، وقعا اتفاقية في مجال النقل البحري بين البلدين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الجلسة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة.

وأضاف مراسلنا أن الجانبين وقعا أيضاً مذكرتيّ تفاهم في مجال الصحة وغرف التجارة، إلى جانب توقيع بروتوكول في القطاع النفطي.

وعقب التوقيع عقد الوزيران العراقي والروسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً، قال في نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين "اليوم كان لنا جلسة مهمة وهي الجلسة العاشرة العراقية الروسية المشتركة، وهي تعبر عن العلاقات القوية بين روسيا الاتحادية وجمهورية العراق".

وأشار إلى أن "العلاقات الروسية العراقية عمرها 80 عاماً، وهي مهمة للجانب العراقي وأيضاً مهمة لروسيا. إنها علاقات تاريخيّة في مختلف المجالات والساحات، كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية كانت موجودة منذ القدم فالمئات من الطلبة العراقيين تخرجوا من الجامعات السوفيتية والروسية".

وتابع حسين "العلاقات كانت في مجالات مختلفة سواء الأمنية والعسكرية والثقافية وأيضاً العلاقات في مجال النفط والغاز".

وأردف "اليوم تباحثنا في كل هذه المسائل وأيضاً الأوضاع في المنطقة، وشاركنا في المباحثات وزراء وممثلي الوزارات عن النقل والاتصالات والعمل والرياضة والنفط والتجارة والصحة وغرفة التجارة وغيرها".

وقال حسين إن "ممثلي الشركات في القطاع الخاص العراقي والروسي حضروا أيضاً في الاجتماع الموسع، كما أن اللجنة المشتركة تضم لجاناً فرعية مالية وثقافية وتقنية وغيرها".

ولفت إلى أن "العلاقات العراقية الروسية تعود إلى ما قبل 2003 حيث كانت هناك 40 اتفاقية ومذكرة تعاون بين العراق والجانب الروسي، وبعد التغيير تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين، واليوم تم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين البلدين، ومسودة مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصحي، ومسودة مذكرة بين اتحاد غرف التجارة العراقية وغرف التجارة الروسية، وبروتوكول بين شركة النفط العراقية وشركة النفط الروسية".

وأكد أن "كبريات الشركات النفطية الروسية تستثمر في العراق وهناك استثمار بمقدار 19 مليار دولار في هذا المجال، ونحن سعداء بعمل الشركات النفطية الروسية في مختلف الساحات في الكوت والبصرة والناصرية والشركات الروسية فعالة في إقليم كوردستان".

وبين حسين "جزءاً من النقاش كان يتعلق بمسألة تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا".

ونبه حسين "قررنا دراسة وضع هذه المذكرات خاصة في السنوات الأخيرة وتقييمها وفي حال كان هناك تلكؤ في التطبيق فسندرس جوانب التلكؤ لمعالجتها".

وأعلن أن "وزير الطاقة الروسي دعا القيادات العراقية لعيد النصر في موسكو وأيضاً دعا القيادات للمشاركة في القمة الإسلامية مع روسيا بالإضافة إلى منتدى الاقتصاد الدولي وسندرس هذه الدعوات ونقدم الشكر للوزير".

بدوره قال وزير الطاقة الروسي "نحن اليوم اتخذنا القرار الجيد والصحيح لدراسة كيفية توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اليوم وقعنا أربع اتفاقية ومذكرات واتفقنا على استمرار المناقشة".

وأضاف "نحن نشكر العراق على قبول الدعوة للمشاركة في احتفال عيد النصر الروسي، وهناك وفود روسية ستأتي إلى العراق خلال هذه السنة ونحن سعداء بأن العراق لديه منهج واحد اتجاه العلاقات بين البلدين، ونعتقد أن قدرة العلاقات كبيرة وينبغي أن نبذل أقصى الجهد لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين".

وختم بالقول "نؤكد على الاهتمام الكبير في المجالات كافة ونحن نشكر العراق على العمل المشترك".