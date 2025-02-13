العراق وتشيك يوقعان اتفاقية و5 مذكرات تفاهم

شفق نيوز/ رعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ونظيره التشيكي، بيتر فيالا، يوم الخميس، توقيع اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد رعى الأخير ونظيره التشيكي "مراسم التوقيع على اتفافية وخمس مذكرات تفاهم في مجالات عدة، وذلك في إطار زيارة السوداني الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التي وصلها اليوم الخميس".

ووفقاً للبيان، فقد جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي. والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

كما شهدت المراسم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من العراق والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، فضلاً عن خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.