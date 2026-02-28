العراق وتركيا يحذران من استمرار العمليات العسكرية وتوسيع رقعة الحرب بالمنطقة

شفق نيوز - بغداد / انقرة

حذر كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم السبت، من خطورة استمرار التصعيد العسكري ضد إيران من قبل اميركا واسرائيل، وتوسيع رقعة النزاع لتشمل دول اخرى في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، ان حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من فيدان، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حول مجريات الحرب على إيران، مع التركيز على خطورة استمرار العمليات العسكرية وتوسيع رقعة النزاع، إلى جانب مناقشة التوقعات المستقبلية.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار التواصل بين العراق وتركيا، وضرورة العمل المشترك لإيقاف الحرب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.