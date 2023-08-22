العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة أزمة المياه

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة لمعالجة أزمة المياه، فيما أشار إلى موضوع استئناف تصدر النفط عبر الموانئ التركية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى الوزارة ببغداد مع نظيره التركي هاكان فيدان، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق وتركيا يعانيا من التغيرات المناخية، فالعراق، بلد الرافدين، ومنابع مياهه الأساسية لنهري دجلة والفرات تأتي من تركيا والتعامل في هذا المجال يجب أن تكون له خصوصية للوصول إلى حصة عادلة للعراق".

وأضاف "نشكر وزير الخارجية التركي لطرحه فكرة تشكيل لجنة دائمة ومستمرة بشأن ملف المياه"، مشيراً إلى أن "التغيرات المناخية وحالة الجفاف تهدد الاقتصاد والزراعة العراقية، ونحتاج الى عمل مشترك".

وفي الملف النفطي، أوضح حسين "تطرقنا خلال الاجتماع إلى مسألة استئناف تصدير النفط عبر تركيا ونتمنى وصول إلى حل المشكلة".

وفي الملف الأمني، لفت حسين إلى أن "الدستور العراقي لا يسمح لأي طرف أو منظمة بمهاجمة دول الجوار عبر الأراضي العراق، وتم التطرق إلى موضوع التواجد العسكري التركي في العراق".

كما أشار الوزير العراقي إلى التطرق لملف الكمارك وكيفية إدارتها بين العراق وتركيا، وكذلك سمات الدخول بين البلدين، ومحور النقاش والحوار خلال الاجتماع وكيفية تسهيل سمات الدخول بالنسبة العراقيين.

ولفت إلى أن "هناك 700 ألف عراقي يعيشون في تركيا".

وفي المجال الاقتصادي، قال حسين أن "الاستثمارات العراقية في تركيا جيدة وخاصة في مجال العقارات، كما أن الشركات التركية والعمالة في العراق تحتاج إلى تسهيل بسمات الدخول".

وأعرب عن تمنياته بأن تتم تهيئة الأجواء المناسبة لإعداد مذكرة التفاهم المطروحة بين الطرفين وتهيئة الأجواء لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد.