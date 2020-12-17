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العراق وتركيا يبرمان اتفاقية ويعتزمان محاربة "الأعداء" معاً

Category: سیاسة

Date: 2020-12-17T15:33:35+0000
العراق وتركيا يبرمان اتفاقية ويعتزمان محاربة "الأعداء" معاً

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عدم السماح بأي عمل يهدد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية، في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عزمه زيارة العراق قريباً.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مع اردوغان، إنه "نتطلع إلى مزيد من تطور العلاقة مع تركيا"، مؤكدا أن "العراق وقع مع تركيا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وعدم التهرب".

وتابع أن "الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق"، مضيفا "نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا".

وأشار الكاظمي إلى أن "تركيا بلد مهم بالنسبة لنا في الشرق الأوسط وهي أهم شركائنا الاقتصاديين".

من جانبه أكد أردوغان "ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين"، مضيفا "يمكننا تحقيق هدفنا في رفع حجم التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار سنويا".

وقال أردوغان، "سنجري زيارة إلى العراق لعقد اجتماع المجلس الإستراتيجي التركي-العراقي رفيع المستوى في أقرب وقت".

وأضاف "مع إصلاح خط الأنابيب (بين تركيا والعراق) الذي دمره داعش نرغب بضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر".

وتابع أردوغان ، "قررنا مع الكاظمي مواصلة مكافحة الأعداء المشتركين المتمثلين بتنظيمات "داعش" و"بي كا كا" و"غولن" الإرهابية"، مؤكدا بالقول "نولي أهمية لحماية وحدة أراضي العراق وكيانه السياسي ومستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار".

وقال الرئيس التركي "نعتبر كافة أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا بغض النظر عن الطائفة أو العرق".

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