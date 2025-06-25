العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الارهاب

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.

وقال المجلس في بيان، أن رئيسه القاضي فائق زيدان زار وزارة الخارجية البريطانية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الارهاب بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هيمش فالكونر، ومدير دائرة الشرق الأوسط ستيفن هيكي، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر.

ووصل أول أمس الاثنين القاضي فائق زيدان، الى لندن تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة بخصوص التعاون القضائي والقانوني.