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العراق وباكستان يبحثان تسهيل سمات دخول زائري العتبات وفتح خط طيران بغداد-إسلام آباد

Category: سیاسة

Date: 2021-06-18T07:03:09+0000
العراق وباكستان يبحثان تسهيل سمات دخول زائري العتبات وفتح خط طيران بغداد-إسلام آباد

شفق نيوز / شدد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، على ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة-الباكستانيّة المشتركة، وإنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي ونظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، في سياق مشاركتهما بأعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحث الجانبان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الإقتصادي، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين.

وأكد حسين، بحسب البيان، أنّ "باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها مواجهة الإرهاب والتطرّف".

وناقش الجانبان، عددا من ملفات التعاون المشترك في مجال "الطاقة، وموضوعة السياحة الدينيّة وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، لما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم".

وتطرّق الجانبان أيضاً، إلى "تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الباكستانيّ عن تطلُّعِ بلاده إلى "مزيدٍ من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية".

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