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العراق وايطاليا.. تطابق في وجهات النظر لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-01T15:11:41+0000
العراق وايطاليا.. تطابق في وجهات النظر لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، تطابق وجهات النظر مع إيطاليا بشأن وضع الية لإنهاء الحرب الروسية - الاوكرانية وتداعيتها الخطيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير فؤاد حسين، استقبل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني في مقر الوزراة، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المُشترك في المجالات التي تعزز تطوير العلاقات بين البلدين، هذا وبحث الجانبان إيجاد السُبُل الكفيلة التي تحقق مصلحة البلدين الصديقين".

وناقش الجانبان وفقاً للبيان، "التطورات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمة بين روسيا وأوكرانيا حيث تطابق وجهات النظر بشأن وضع اليه لإنهاء الحرب التي أصبحت تداعيتها خطيرة على دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي العالمي والطاقة".

من جانبها نقلت مارينا سيريني رسالة الحكومة الإيطالية إلى الوزير العراقي التي تؤكد فيها على دعم ومساندة العراق حكومةً وشعباً في كل المجالات التي من شأنها أن تحافظ على مسيرة العلاقات الثنائية ودعم النظام الديمقراطي في العراق وتحقيق الاستقرار".

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