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العراق وايران يضعان اولى خطوات احتواء العواصف الترابية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T16:43:10+0000
العراق وايران يضعان اولى خطوات احتواء العواصف الترابية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، عن تأسيس جهد تكاملي مع ايران على مستوى المنطقة لاحتواء العواصف الترابية، مشيرة الىوضع اولى الخطوات لمواجهة المخاطر البيئية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريحات وردت الى وكالة شفق نيوز، إن التأثير المتعاظم للتغيّرات المناخيّة يدعو دول المنطقة للعمل المشترك وفق خطط تكاملية لاحتواء بؤر العواصف الغبارية.

وأضاف الصحاف أن المشاكل البيئية تحدٍ عالمي ومواجهتها بالأُطر الستراتيجية جماعياً، باتت ضرورة بالغة الأهمية، مبيناً أن الاجتماع بين نائب الرئيس الايراني ووزير الخارجية فؤاد حسين يؤسس لجهد تكاملي على مستوى المنطقة ويضع الخطوات في مسار الشراكة لوعي المخاطر البيئية.

واشار الصحاف إلى أن الوفد الايراني يهدف الى التنسيق والتعاون مع حكومة العراق لاحتواء بؤر العواصف الترابية، والدبلوماسية العراقية تعمل برؤية تكاملية تؤسس لتعاون إقليمي لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ووصل نائب رئيس الجمهورية الايرانية رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية "علي سلاجقة" الى العاصمة بغداد أمس، واعتبر في تصريحات له عن الزيارة، أن العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على بلاده، معلنا سعي بلاده إلى معالجة هذه المعضلة خلال مدة زمنية مناسبة.

وبحث سلاجقة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التحديات المناخية، فيما كشف سلاجقة أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار.

وتابع سلاجقة، أن لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية، موضحاً ان وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار.

 

 

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