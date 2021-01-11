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العراق والإمارات يبحثان التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب

Category: سیاسة

Date: 2021-01-11T11:44:23+0000
العراق والإمارات يبحثان التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، يوم الاثنين، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي، عدداً من الملفات يتصدرها مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن البواردي استقبل عناد والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة أبو ظبي، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع العراق، وسعيها للارتقاء بالعمل المشترك في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي.

وأشاد الوزير الإماراتي بالجهود المخلصة والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، معرباً عن استنكاره للأعمال الإرهابية المتكررة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، واستعرضا جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له.

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