العراق واليمن.. 5 مواقف مشتركة في لقاء حسين بالعليمي

شفق نيوز/ سلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، رسالة دعوة رسمية موجّهة من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي، بمقر إقامته في الرياض، لحضور أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد خلال الشهر الجاري.

وأكد فؤاد حسين في بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن القمة تأتي في ظل تحديات كبيرة تمرّ بها المنطقة، ما يستدعي تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق لمواجهة الأزمات الراهنة.

من جانبه، عبّر الرئيس اليمني عن تقديره للدعوة، وهنّأ العراق على تجاوز العديد من التحديات، واستعادة دوره الفاعل في الساحة الإقليمية.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحثاً معمقاً في تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، حيث أعرب فؤاد حسين عن دعم العراق لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع، مؤكداً أهمية التوصّل إلى تسوية سياسية تُمهّد الطريق لحوار وطني شامل.

كما تناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني في سوريا، وأكّد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإنهاء التدخلات الخارجية.

وأعرب الجانبان عن "قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانا بشدة الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

وشدّد الجانبان على أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد كمحطة مفصلية لتعزيز التضامن العربي، وتفعيل آليات العمل الجماعي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الدول العربية.