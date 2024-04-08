العراق والنمسا بصدد توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، عزمها توقيع اتفاقية خدمات للنقل الجوي مع النمسا تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لسفير جمهورية النمسا لدى العراق، أندريا ناسي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى عزم البلدين على توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، التي تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين العراق والنمسا، وكذلك استكمال الإجراءات الخاصة بتزويد شركة "باور" النمساوية للعراق بمرشّات الري التي تأتي في إطار توجه الحكومة لاستعمال تقانات الري الحديثة في الزراعة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة، مبنية على المصالح المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات النمساوية في جميع قطاعات الإعمار والبنى التحتية، التي تشهد تطوراً مطّرداً.