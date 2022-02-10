العراق والمانيا يؤكدان على التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الكاظمي وفقا لبيان صادر عن مكتب الإعلامي، إلى أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدّي الأول، وتم التأكيد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن المباحثات الهاتفية شهدت التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية.

"وتم التطرق إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم"، حسب البيان.

من جانبه أشاد المستشار الألماني، بالدور المتنامي للعراق إقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين.