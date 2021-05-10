العراق والصليب الأحمر يوقعان مذكرة تفاهم

شفق نيوز/ وقعت الحكومة العراقية والبعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني.

ووقع مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي مذكرة التفاهم ممثلا للحكومة العراقية مع رئيس البعثة جون جيروم بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وتهدف المذكرة وفقا للبيان إلى "إشاعة القانون الدولي الانساني وجعله جزءا من ثقافة الشباب الجامعي والاكاديميين وعناصر المؤسسات الامنية".

واكد القاضي رائد جوحي ان "مذكرة التفاهم تأتي منسجمة مع توجهات السيد رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، وايضا ترجمة للبرنامج الحكومي الذي نص على فرض هيبة الدولة وبسط النظام وملاحقة الخارجين عن القانون".

وبين ان "الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم يحتم على الجميع تبني مبادئ القانون الدولي الإنساني، داعيا الى تطبيق بنود مذكرة التفاهم لاسيما وان العراق عازم على تعزيز سيادة القانون كما ان الانسجام مع المجتمع الدولي يعد من اولويات الحكومة ومتبنيات رئيس مجلس الوزراء".

وانطوت مذكرة التفاهم التي وقعت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر على اقامة الانشطة التي تعزز ثقافة القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني، وحث المؤسسات الحكومية لاسيما الامنية والعسكرية والمعنية بمعالجة ويلات النزاعات المسلحة لاسيما حرب العراق على الارهاب، وعلى تطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني.

كما توفر المذكرة الاطار القانوني اللازم لممارسة الانشطة والفعاليات سواء على المستوى الدولي واشتراك العراق طرفا بذلك او على المستوى الوطني.