العراق والسويد يتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبادل المتهمين

شفق نيوز- ستوكهولم

أتفق وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، مع قائد الشرطة السويدية جوهان أولسون، خلال لقاء في العاصمة ستوكهولم، على مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبادل المعلومات والمتهمين.

وذكر مكتب الوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة، من بينها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والمتهمين، وملاحقة شبكات الجريمة الدولية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل الأمني".

كما تم التأكيد، بحسب البيان، على "إمكانية إرسال طلاب ومتدربين من العراق إلى السويد لغرض التدريب الأمني المتخصص، وكذلك استقبال كوادر سويدية للتدريب في العراق ولتبادل الخبرات، فضلًا عن مناقشة ملفات تتعلق بتطوير أداء وزارة الداخلية العراقية في مجالات الشرطة الجنائية، وتكنولوجيا التحقيق، ومكافحة الجرائم الإلكترونية".

وتابع البيان، أنه "قد حضر اللقاء وفد عراقي رفيع المستوى، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية السويدية، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون الأمني بين العراق والسويد".