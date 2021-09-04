العراق والسعودية يؤكدان على "تطوير" التعاون بمجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، على "تطوير" التعاون بمجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

جاء ذلك خلال استقبال للكاظمي للوزير السعودي في العاصمة بغداد بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان، "بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".