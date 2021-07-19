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العراق والسعودية يؤكدان على تجسير العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-19T11:24:22+0000
العراق والسعودية يؤكدان على تجسير العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، خلال استقباله وزير التجارة السعودي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين والمنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.

ونقل الوزير القصبي، وفق البيان، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل صالح الوزير القصبي، تحياته وتقديره والتهاني بمناسبة عيد الأضحى لجلالة الملك وسمو ولي العهد.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد صالح أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

ونوّه اللقاء، وفق البيان، إلى العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وتطورها وحرص البلدين على تجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الإقليمي.

 وقدّم الوزير القصبي عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام المملكة في دعم أمن استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

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