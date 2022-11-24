العراق والسعودية يتفقان على الإسراع بتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع عملي

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الخميس، على تفعيل وتحويل مذكرات التفاهم مع السعودية الى واقع عملي على الأرض ضمن سقوف زمنية محددة.

وقال عبد الغني خلال اجتماع الوفد الوزاري الذي يزور المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار عبد الغني الى تفعيل وتسريع وتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع عملي على الأرض يحدد لها توقيتات محددة للتنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز في حقل عكاس، ومشروع نبراس للبتروكيماويات، والربط الكهربائي، فضلاً عن مشاريع استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والطاقة النظيفة وغيرها.

ودعا الشركات السعودية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة، مشددا على ان العراق يسعى لتوفير البيئة الملائمة لعمل الشركات العربية والعالمية.

وحول التعاون والتنسيق مع المملكة في منظمة "اوبك" و"أوبك بلاس"، قال وزير النفط ان "العراق داعم لقرارات واتفاقات (اوبك) و(اوبك بلاس) لانها تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتؤدي الى مزيد من الاستقرار في الاسواق العالمية".

من جانبه اكد الامير عبد العزيز بن سلمان ان دعوة نائب رئيس الوزراء وزير النفط والوفد الوزاري تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع الاشقاء في العراق والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات عدة.

وحث على تشكيل اللجان المشتركة لحسم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بقطاعات استثمار الغاز والربط الكهربائي ومشاريع البتروكيماويات.

واعرب عن استعداد المملكة للتعاون واقامة المشاريع المشتركة في جميع القطاعات التي يحتاجها العراق، مشيداً بالإمكانيات البشرية والعقول والخبرات التي يمتلكها العراق، فضلاً عن امكانياته الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يمتلكها، فإنها قادرة على الانتقال به الى ان يكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفي العالم.

هذا وكان الوفد الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط قد وصل الى الرياض بدعوة من وزير الطاقة السعودي في زيارة تستغرق يوماً واحداً يجري خلالها مباحثات مع وزارة الطاقة السعودية وشركات ارامكو، وسابك، واكواباور وغيرها، وضم الوفد وكيل الوزارة لشؤون الطاقة، ووكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص وعدداً من المسؤولين في وزارة النفط.