العراق يتحرك على السعودية لضمان أمن المنطقة ويطلب من مجلس الأمن ادانة خرق اسرائيل

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الأخير بين اسرائيل وإيران.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أنه "جرى خلال الاتصال بحث وتقييم مستجدات الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام، لاسيما في ظل الهجمات التي شنّها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن الجانبين "ناقشا تطورات الأوضاع الداخلية في إيران، ومواقف عدد من الدول إزاء هذا التصعيد الخطير، وأهمية دعم المسار التفاوضي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وضمان استمرارية الاجتماعات والمفاوضات ذات الصلة".

ووفقا لخارجية العراقية، فقد شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي، وأهمية استمرار التواصل والتعاون بين العراق والسعودية، لمواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق مواز أدان ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، "العدوان" العسكري الذي اسرائيلي على ايران، وما رافقه من خرقٍ سافر لأجواء العراق وانتهاكٍ صريح لسيادته.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركة وفد جمهورية العراق في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة غويانا، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال عبيد في كلمته، إن هذا السلوك العدواني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقرار المنطقة، مؤكدا أن العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بخصوص هذا الانتهاك.

ودعا ممثل العراق مجلس الأمن إلى إدانة هذا الخرق الإسرائيلي، وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.

وشدد العراق على التزامه الثابت بمبادئ القانون الدولي، ورفضه القاطع لاستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لتصفية الحسابات الإقليمية، مؤكداً احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية سيادته وأمنه الوطني.

كما جدد العراق تمسكه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلالها، مجدداً دعوته إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما الإطار الضامن للأمن والسلم الدوليين.