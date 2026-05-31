العراق والبرتغال يبحثان إعادة فتح سفارة لشبونة في بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، إمكانية إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، صدر اليوم الأحد، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والبرتغال، ومناقشة إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد.

كما تناول الجانبان العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، مؤكدين أهمية دعم البرتغال للجهود العراقية في هذا الإطار.

وبحث الوزيران آفاق التعاون والتنسيق على الساحة الدولية، إلى جانب التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة وتأثير العمليات العسكرية في مضيق هرمز على الأمن والاستقرار الإقليميين والاقتصاد العالمي.

وفي ختام الاتصال، وجّه وزير الخارجية البرتغالي دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة البرتغال الشهر المقبل، بهدف مواصلة المشاورات وتعزيز العلاقات الثنائية، فيما رحب حسين بالدعوة وأكد عزمه على تلبيتها.