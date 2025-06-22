العراق من مجلس الأمن: المنطقة على شفا حرب شاملة ونرفض استخدام مجالنا من أي طرف كان

شفق نيوز/ حذّر مندوب العراق لدى مجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، من أن منطقة الشرق الأوسط تمرّ بتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، معربًا عن قلق بغداد إزاء التطورات العسكرية المتسارعة، وفي مقدمتها الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال عباس كاظم عبيد الفتلاوي في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة عقدها المجلس إن "العراق يتحدث بصوت معتدل ويدين بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف منشآت نووية"، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "تصعيدًا مباشرًا وخطيرًا للسلم والأمن الإقليميين".

وأضاف أن هذا النوع من العمليات "يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، ويفتح الباب أمام دخول أطراف إقليمية ودولية أخرى"، مشيرًا إلى أن "ما شهدته المنطقة يمثل اختبارًا حقيقيًا للنظام الدولي، ويضع ميثاق الأمم المتحدة أمام تحدٍ كبير، وقد يفتح الباب أمام فوضى عسكرية".

وأكد المندوب العراقي أن استهداف المنشآت النووية "يشكل سابقة خطيرة تتعارض مع مبادئ نظام عدم الانتشار النووي وتقوّض الجهود الدبلوماسية، وتدفع المنطقة نحو مسار شديد الخطورة".

وأشار إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى "تسربات إشعاعية كارثية تهدد الإنسان والبيئة، وتمتد آثارها عبر الحدود"، محذرًا من "عواقب بيئية جسيمة قد تنجم عن أي خلل في المنشآت المستهدفة".

وأضاف أن "هذا التطور العسكري الضخم ضيّق المساحة الزمنية أمام أي حل سلمي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لإعادة تفعيل مسارات الحوار ووقف دوامة التصعيد".

وتابع أن "المنطقة شهدت خلال العقود الماضية موجات متكررة من التوتر وانعدام الاستقرار، لكننا اليوم نواجه خطر اندلاع حرب إقليمية شاملة، تترافق مع انتهاك سيادة الدول وتداعيات اقتصادية تهدد استقرار المنطقة وسلامة سلاسل الإمداد والممرات المائية الدولية".

وفي ختام كلمته، أكد أن العراق "يتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، وقد سجل بالفعل خروقات متكررة من أطراف النزاع"، مشددًا على أن "هذا يُعد انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي"، مجددًا تأكيد العراق على رفضه "استخدام أراضيه أو مجاله الجوي في ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، من قبل أي طرف كان".