العراق لم يتوصل لاتفاق مع تركيا على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت رويترز، يوم الثلاثاء، عن عدم توصل وزيري النفط العراقي والتركي لاتفاق على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها، إن "وزيري النفط العراقي والتركي لم يتوصلا لاتفاق على استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق".

واوضحت ان "الوزيرين اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات في المستقبل".

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار .

وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة النفط العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

ووصل وزير النفط حيان عبدالغني، أمس الإثنين، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.