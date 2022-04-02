سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق قلق من أزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره

Category: سیاسة

Date: 2022-04-02T15:23:55+0000
العراق قلق من أزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانيَّة وأزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لإعلام وزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير حسين إستقبلَ، سفراء مجموعة G7 المعتمدين لدى العراق، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة قحطان طه خلف، ووكيل الوزارة للشؤون الإداريّة والفنيَّة السفير أحمد برواري، وجرى خلال اللقاء إستعراض تفاصيل وأبعاد الزيارة المرتقبة للوزير إلى موسكو ووارشو ضمن مجموعة الإتصال العربيَّة على المُستوى الوزاريّ لجامعة الدول العربيَّة لمتابعة وإجراء المُشاورات والإتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّة بالازمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الدبلوماسيَّة للازمة وإنهاء الحرب القائمة".

‏‎وأكَّد حسين، "حرص العراق لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن"، مُبيناً أنَّ "موقف العراق في إتخاذ الحياد ينسجم مع أحكام الدستور العراقيّ وهو لا يعني الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى، حيث أنَّ العراق من الدول التي عانت من الحروب طيلة العقود الماضيَّة وقد عانى الشعبُ العراقيّ من الحروب والحصار والمقاطعة، لذا فالعراق ضد أي حرب ونزاع مسلَّح بين الدول".

وشدد الوزير العراقي، على "أهميَّة احترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعيّ الهادفة إلى إنهاء التوتر وتشجيع كل جُهُود الوساطة في هذا الإطار ، موضحاً إنَّ مُبادرة جامعة الدول العربيَّة إنما تهدف إلى الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر وصولاً إلى حلٍّ يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار، وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة الإنسانيَّة القائمة، مُعرباً عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانيَّة وأزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط".

‏‎من جانبهم قدم سفراء الدول المعتمدين شكرهم للمبادرة العربيَّة وجُهُود العراق ضمن هذا الإطار لإنهاء الصراع الحاليّ وإنهاء الازمة من خلال الحلول الدبلوماسيَّ ‏‎هذا وقد حضر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا التي ترأس الدورة الحاليّة لمجموعة G7,والولايات المتحدة الأمريكيّة، اليابان، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وكندا.

related

الصدر: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك وعلى موسكو وقف الحرب

Date: 2022-03-04 09:52:46
الصدر: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك وعلى موسكو وقف الحرب

الكاظمي يعلن تأييد العراق إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا

Date: 2022-03-17 11:51:16
الكاظمي يعلن تأييد العراق إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا

بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

Date: 2019-10-13 14:20:13
بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

Date: 2022-02-26 13:09:38
العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

الخارجية تمنح "بدل ضائع" لجوازات العراقيين الناجين من حرب اوكرانيا

Date: 2022-02-28 19:13:04
الخارجية تمنح "بدل ضائع" لجوازات العراقيين الناجين من حرب اوكرانيا

العراق يفاتح الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات لرعاياه من الطلبة

Date: 2022-02-24 07:42:52
العراق يفاتح الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات لرعاياه من الطلبة

وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

Date: 2021-04-21 18:23:19
وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا: الحرب العالمية الثالثة بدأت

Date: 2022-03-04 14:22:42
الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا: الحرب العالمية الثالثة بدأت